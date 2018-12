Possibili nevicate, 20 tonnellate di sale sulle strade

Entra in azione il Piano neve del Comune di Varese.

Le previsioni meteo indicano infatti possibili precipitazioni nevose per il pomeriggio e la sera. I mezzi spargi sale da questa mattina effettueranno gli interventi di salatura delle strade della città. Verranno percorsi oltre 200 chilometri per un totale di circa 20 tonnellate di sale che verranno sparse sulle strade della città.

La situazione verrà costantemente monitorata e le squadre saranno operative e pronte ad intervenire in caso di peggioramento delle condizioni meteo. Si raccomanda comunque prudenza sulle strade e si ricorda che in caso di nevicate è consigliabile l’utilizzo del trasporto pubblico per gli spostamenti. Si ricorda anche l’obbligo delle gomme da neve o in alternativa avere le catene sempre a bordo della propria auto.