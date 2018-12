Mercoledì da “bianco Natale”, ma durerà poco

Pochi, timidi fiocchi di neve e poi tornerà il sole. Sì, potete tirare fuori lo slittino ma solo se intendete andare al Campo dei Fiori. In pianura, domani, mercoledì 19 dicembre, di neve ne vedremo veramente poca. Così dicono le previsioni.

Quindi cosa accadrà? Domattina vi sveglierete con un cielo grigio e nel pomeriggio arriveranno le precipitazioni che saranno deboli in pianura e un po’ più abbondanti in collina. In serata e nella notte neve mista ad acqua o neve a tratti fino in pianura. (Centro Geofisico Prealpino).

La neve scenderà abbondante tra gli 800 e i 1000 metri e a quote più basse, 400/700 metri, nelle zone notoriamente più fredde, ovvero Valesia, valli ossolane, valli del Verbano, valli del varesotto, del Canton Ticino e del Ceresio (Meteo Sincero).

Giovedì di primo mattino ultime precipitazioni sulla Lombardia orientale in spostamento verso l’Emilia e il Veneto, spiega il Centro Geofisico, poi via via tornerà il sole su Alpi e Prealpi.