I “nipoti di Babbo Natale” a Villa Puricelli

Il sogno di un anziano è nel cuore di “Un Sorriso In Più”. La onlus parte dall’idea che nessuno dovrebbe mai sentirsi solo; “per questo da quasi 15 anni si impegniamo per portare sorrisi agli anziani che vivono situazioni di disagio sociale, presso il loro domicilio, in casa di riposo o in ospedale”.

In linea con questa mission, è stato promosso il progetto “Nipoti di Babbo Natale” co-finanziato dalla Fondazione della Comunità Comasca Onlus, grazie al quale tutti possono realizzare il sogno di un anziano solo che non potrà trascorrere il Natale a casa.

Il Progetto prevede la realizzazione di una piattaforma online nella quale vengono presentati i desideri espressi dagli anziani: si spazia da oggetti di uso quotidiano (uno scialle, un paio di pantofole, un paio di calze, un abito) all’abbonamento a giornali locali e riviste (per mantenere uno sguardo sul mondo fuori) a esperienze(una cena o un semplice caffè in compagnia, poter volare, andare nel bosco o in barca, tornare a teatro, partecipare ad una conferenza, ad un evento sportivo). Le animatrici raccolgono e inseriscono sul sito i desideri degli ospiti, in particolare degli anziani più soli. Successivamente, una campagna di promozione del Progetto inviterà altri anziani ad esprimere/inserire i propri desideri. I potenziali donatori potranno visionare, scegliere ed esaudire uno o più desideri per Natale.

Tra i primi ad aver aderito c’è Villa Puricelli dove nei giorni scorsi i “nipoti di Babbo Natale” hanno “consegnato” i regali durante la tradizionale festa degli auguri.

“Uno dei nostri anziani – ha raccontato Samantha Zintu – Responsabile Area Socio-Educativa- ha espresso il desiderio di volare e una ragazza italiana ha esaudito il suo desiderio dall’Indonesia! Si sono persino sentiti con Whatsapp (da lei era mezzanotte… ma ci ha aspettato!).

Una nostra ospite aveva addirittura espresso il desiderio di andare dal Papa… e anche questo desiderio sarebbe stato esaudito se la signora non si fosse tirata indietro pensando al viaggio fino a Roma, troppo impegnativo per i suoi ultra90anni!”

La finalità principale del progetto è nella possibilità di creare una relazione speciale tra chi ha perso la speranza nel futuro e chi ha ancora voglia di credere ai sogni.

La bellezza e la forza del progetto “Nipoti di Babbo Natale” sta innanzitutto nella possibilità, che viene regalata agli anziani, di poter esprimere un desiderio. Può sembrare una cosa banale, ma per un anziano ospite di una struttura residenziale, in una fase della vita in cui sono principalmente altri a decidere per lui, riscoprire una dimensione di ascolto di sé e di legittimazione di un desiderio, è qualcosa che può portare nuova linfa e nuova vita. Spesso gli anziani sono talmente isolati e chiusi in se stessi, che perdono la capacità di sentire i propri bisogni, o non trovano il modo per esprimerli.

Il progetto rappresenta un’occasione straordinaria per gli anziani che possono riscoprire la bellezza del sogno, del desiderio; ritrovare speranza nel futuro e nelle persone; far sentire che qualcuno pensa a loro e alla loro felicità. Vedere i propri desideri realizzati sarà un ulteriore momento di gioia e di gratificazione, soprattutto per gli anziani più soli. Sapere che qualcuno ha pensato a loro, ha dedicato del tempo e delle risorse per regalare loro un momento di felicità, li farà sentire più importanti e meno soli.

Il progetto è una grande opportunità per i donatori, i veri Nipoti di Babbo Natale, persone speciali, che hanno il compito di realizzare un desiderio, ricevendo in cambio la grande gioia che deriva dall’aver donato benessere all’altro; gratificazione di essere importante per l’altro; possibilità di creare una relazione speciale con l’altro.