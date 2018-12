In piazza a Bellinzona torna il Mercalibro

Non c’è affatto tregua per chi legge. Superati i festeggiamenti di Capodanno, a Bellinzona il 2 gennaio l’appuntamento è con il Mercalibro.

Per tutti gli appassionati che seguono questo evento mensile l’appuntamento è sempre in Piazza Buffi dalle 11.00 alle 18.00.

Per l’occasione saranno allestiti alcuni stand originali con vendita di libri di per bambini, fumetti, libri al chilo (fr. 2.-/kg) e libri al buio (un’idea che desta furore in varie città del mondo). L’atelier creativo di Ondemedia proporrà inoltre oggetti e manufatti artigianali realizzati con la tecnica del découpage: sedie per leggere, libri piegati, libri cassaforte, quadretti decorativi e oggetti sorpresa realizzati con carte riciclate.

Si ricorda che chi desidera allestire uno stand per vendere i propri libri si può iscrivere presso gli uffici dell’Organizzazione turistica regionale (OTR) Bellinzonese e Alto Ticino annunciandosi entro e non oltre le ore 12.00 del giorno che precede l’evento al numero 091 825 21 31.

Tutti possono partecipare: privati, professionisti, venditori occasionali, librerie, biblioteche, scolaresche e chiunque desideri separarsi dei propri libri in modo creativo, sostenibile e socialmente utile senza ricorrere alle discariche.