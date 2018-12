“Piccola Orsa” al Villaggio degli Elfi

L’appuntamento di dicembre con le letture promosse dall’associazione Genitoriamo con Nati per leggere per “piccolilettoriforti” è per giovedì 20 dicembre alle ore 16.30 al Villaggio degli Elfi, allestito nelle sale del Mudeo Civico di Castano Primo (via Corio).

L’obiettivo della manifestazione è “12 libri in 12 mesi” e il testo scelto per questo appuntamento inevitabilmente natalizio, ha molto bianco e un po’ di nero: i volontari di Nati per leggere proporranno ai bambini “Piccola Orsa”, di Jo Weaver, edito da Orecchio Acerbo.

La partecipazione all’evento è gratuita.