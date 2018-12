“Caccia ai doni” al Villaggio degli Elfi allestito in Museo

Nel giorno dell’antivigilia, il tradizionale appuntamento delle “Favole a Merenda” promosso dall’associazione GenitoriAmo si trasforma in una divertente “Caccia ai doni”, veri e propri tesori abilmente nascosti nel Villaggio degli Elfi allestito nelle sale del Museo Civico di Castano Primo.

L’appuntamento rivolto a grandi e piccini è per domenica 23 dicembre alle ore 16 al Villaggio degli Elfi presso il Museo Civico in via Corio.

L’attività è adatta a bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni.

Evento gratuito realizzato in collaborazione con il Comune di Castano Primo e la Biblioteca civica.

Prenotazione necessaria entro sabato 22 dicembre al numero348 0500439 oppure scrivendo a info@genitoriamo.org.