Rotte di decollo di Malpensa, “il presidente della provincia di Varese esautori Bellaria come suo rappresentante”

«Il presidente della Provincia di Varese [Marco Magrini, ndr] esautori dal voto in Commissione Aeroportuale. in qualità di suo delegato, il sindaco di Somma Lombardo, per evidente incompatibilità a rappresentare tutti i Comuni della provincia».

È la posizione dura espressa dal Comitato Vivere Golasecca a seguito del rinvio dell’approvazione delle nuove rotte di decollo di Malpensa sperimentate nei mesi scorsi. Vivere Golasecca, insieme ai comitati di Coarezza e Varallo Pombia e al comitato Territoriale Malpensa – sono state le voci più critiche sulla sperimentazione. I comitati di Golasecca e Coarezza hanno espresso posizioni rigide non solo in generale sul tema, ma anche nello specifico verso il sindaco di Somma Bellaria, accusato – sostanzialmente – di voler “sacrificare” i due paesi a Nord-Ovest di Malpensa.

Sono diverse le iniziative avviate sul territorio intorno a Malpensa per contestare il nuovo scenario dei decolli, per ora delineato solo in via sperimentale: c’è un esposto alla Procura della Repubblica (sottoscritto soprattutto da cittadini di Coarezza, ma anche da abitanti di altri Comuni, anche nel Novarese), c’è una raccolta firme sulla sponda piemontese e c’è – infine – anche l’azione di fronte alla giustizia amministrativa, avviata dal Comune di Golasecca, sostenuto anche dal comitato.

Lo scontro sulla sperimentazione delle rotte di decollo di Malpensa

Secondo Vivere Golasecca c’è una intenzione di scaricare sui paesi del Nord-Ovest (pista 35L) i disagi. Secondo il sindaco di Somma, presidente di turno dei Comuni dell’area intorno allo scalo, si è invece proceduto per diminuire in linea generale il numero di persone esposte al rumore, il che ha comportato anche una pressione su aree meno abitate. Uno scontro sulla ripartizione dei disagi dei decolli dell’aeroporto, che in futuro si prevede possa arrivare fino a 40 milioni di passeggeri, rispetto ai 26 attuali.

Di seguito pubblichiamo il testo integrale del comunicato di Vivere Golasecca.