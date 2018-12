Pulire i luoghi più difficili della città? Arriva un nuovo “super-aspirapolvere”

Il settore igiene ambientale si fa e fa un regalo di Natale. Da oggi sono infatti operativi due nuovi mezzi che andranno a rendere sempre più pulite le strade della città: una nuova spazzatrice e un nuovissimo aspiratore elettrico chiamato Glutton.

Glutton è una specie di gigantesco aspirapolvere e sarà utilizzato in tutte quelle situazioni di difficile accessibilità a mezzi più grossi come panchine, fioriere, griglie, aiuole e altro ancora. L’aspiratore ha un’autonomia di carica fino a 16 ore, è silenzioso e quindi potrà essere messo in funzione anche in orario notturno. Dal punto di vista costruttivo ha un’ampia superficie filtrante – che permette l’uscita di aria più pulita di quella entrata, è semovente e di facile manovrabilità per l’operatore ed è caratterizzato da una potenza di aspirazione tale da consentire la rimozione anche di rifiuti di dimensioni e peso rilevanti. Per acquistarlo Agesp ha messo sul piatto 20.000 euro.

Ben più ingombrante è invece la nuovissima spazzatrice che entrerà nella flotta delle 6 macchine che puliscono la città. «Questa andrà a sostituire una di quelle più vecchie e ormai praticamente inutilizzabili -spiega Gianfranco Carraro, direttore generale di Agesp-. L’abbiamo presa in leasing perchè ha un’attrezzatura speciale che vogliamo valutare». Carraro si riferisce al il sistema “Sweepy-Jet”, già ampiamente utilizzato nelle grandi città, che consiste in un’attrezzatura formata da due bracci snodati e motorizzati posti alla sommità, così da poter passare oltre la maggior parte dei veicoli posteggiati lungo le strade e poter portare al di là delle macchine parcheggiate, con il secondo braccio, un tubo d’acqua da quest’ultimo uscente. Un’attrezzatura che Agesp vuole testare per capire se efficace anche a Busto Arsizio.