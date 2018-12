Qualità e sicurezza online dei siti ADM: come proteggere i propri dati

Oggi online si fa davvero di tutto: si compra, si vende, si gestisce il proprio conto bancario, s’inviano documenti e molte altre attività delicate per cui si utilizzano i propri dati personali. In un mondo dove internet è entrato nelle nostre case e nelle “nostre tasche” diventa tuttavia importante tutelarsi e proteggersi. Per quanto riguarda la tecnologia digitale i siti e i software dei casinò, come auraweb.it, sono fra le eccellenze sul web e da molti vengono, per questo, paragonati a sistemi bancari.

A differenza di altre realtà ludiche, dove gli utenti partecipano con avatar e questo costituisce la sicurezza, per i siti di casinò la sicurezza è qualcosa di grande valore da tutelare in ogni modo. A queste piattaforme l’utente fornisce dati sensibili, fiscali e consente transazioni economiche, quindi è fondamentale che sia tutelato in ogni modo.

Come un sito tutela i suoi utenti

Per garantire sicurezza a chi sceglie di utilizzare la piattaforma è indispensabile agire su più fronti, adottando le più moderne tecnologie a disposizione e i migliori strumenti. Vediamo come nel dettaglio un sito di casinò protegge la sicurezza dei giocatori e perché questi portali vengono paragonati a home banking.

HTTPS, crittografia : nell’url di un sito web sicuro c’è il protocollo https, che garantisce il trasferimento dei dati in maniera crittografata da e al server. Questo sistema è simile a quello dei sistemi bancari e garantisce ottima protezione durante il movimento di informazioni.

Password personale : proposta dai siti di casinò sicuri, forse allunga di qualche secondo la procedura d’accesso, ma è ancora in grado di dare un’ottima protezione all’utente. A fronte di questo, quindi, vale la pena investire quel poco tempo necessario per cambiare regolarmente la password e trovarne una difficile. Questo vale soprattutto dal momento che si utilizzano device mobili, che si sa potrebbero essere più vulnerabili di un computer collegato alla rete di casa.

Garanzia AAMS (ADM): questo organo dello Stato tiene sottocontrollo i portali di casinò per garantire all’utente che i suoi dati vengano ben gestiti, che il gioco sia sempre regolare e trasparente e soprattutto a norma di legge. Chi ama giocare al casinò, dovrebbe proprio prestare attenzione a cercare sulla homepage del sito il simbolo di questo ente, con il relativo numero di licenza. Dopo di che va verificata la corrispondenza del numero sul sito del Monopolio di Stato per avere la certezza che si tratti proprio di quel portale.

Auraweb: sicurezza e qualità

Sulla base di tutti questi elementi si può dire che, rispetto a ieri, oggi sia molto più facile trovare un sito web per giocare che sia sicuro e affidabile. Auraweb spicca in questo panorama di siti perché non solo dà un alto livello di sicurezza, ma opera costantemente alla ricerca dei migliori casinò sui quali giocare. Personale attento e meticoloso vara i vari siti controllandone le caratteristiche per offrire ai propri utenti solo il meglio: un’ampia varietà di giochi e la massima sicurezza per i propri dati.

In sostanza Auraweb fa da controllore esterno per tutelare l’utente. La sicurezza non è mai troppa e non è di certo un gioco e, se pensiamo che nella black list dell’ADM ci sono più di 6mila portali, è meglio aguzzare la vista e prestare attenzione.