Rifiuti, reati e tutela ambientale: incontro con l’on. Braga

L’Onorevole Chiara Braga sarà a Varese all’Università degli Studi dell’Insubria per parlare a studenti e cittadinanza di tutela ambientale.

L’incontro è in programma lunedì 3 dicembre 2018, alle ore 14.15 nell’Aula 4TM del Padiglione Morselli, Via O. Rossi, 9, Varese e sarà collegato in videoconferenza nell’Aula VP3 della sede di Via Valleggio, 11, Como, inoltre la registrazione dell’incontro potrà essere vista nel canale youtube di Ateneo.

Già Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati l’Onorevole Braga svolgerà un intervento dal titolo: “L’attività della Commissione Parlamentare di inchiesta e la Legge 68 del 2015 sui delitti ambientali” nell’ambito del corso di Diritto Ambientale tenuto dal professor Stefano Fanetti per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali dell’Università degli Studi dell’Insubria.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.