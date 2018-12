Rimini low cost: cosa visitare in due giorni?

Rimini è senza alcun dubbio una delle località più belle della costa romagnola: molti scelgono di passare un weekend piacevole in questo posto, che dà la possibilità di ammirare diverse bellezze artistiche e storiche. Ecco perciò tutto quello che serve sapere sulla città (più un consiglio su dove soggiornare a Rimini senza spendere troppo).

Il Tempio Malatestiano a Rimini

Un punto importante per quanto concerne la storia della città è il Tempio Malatestiano. Esso si lega a nomi alquanto celebri come quello di Leon Battista Alberti che ne progettò la struttura esterna, o anche di Giotto, Piero della Francesca, Vasari.

La cattedrale fu voluta da Sigismondo Pandolfo Malatesta che volle creare un riferimento religioso per il territorio. I cittadini di Rimini lo chiamano comunemente “Il duomo”, eppure per i turisti si tratta di qualcosa di molto più importante, visti i tesori artistici che vi sono all’interno.

Basta varcare la soglia per rendersi conto del contrasto gradevole tra l’esterno, molto preciso e rigoroso, e l’interno, che invece dà spazio a tante opere sfarzose che costituiscono la storia della città di Rimini.

Un giro nel centro storico riminese

Per continuare il giro della città di Rimini, ci si può godere una passeggiata per le vie del centro storico. Infatti, qui si trovano alcuni punti che vale la pena ammirare. Partendo da quello che è il simbolo cittadino, ovvero l’Arco di Augusto, che è anche il più antico arco romano conservato intatto.

Fino ad arrivare a una maestosa domus romana che viene chiamata “La casa del chirurgo”. La sua storia è molto particolare: essa, infatti, apparteneva a un medico che operava al suo interno; si possono, infatti, ammirare tutti gli arnesi del mestiere, oltre a vari tipi di arredi tipici ed una serie di meravigliosi mosaici.

Vale la pena sicuramente fare un giro a Piazza Tre Martiri – che fu il foro romano per i cittadini di un tempo – oppure a Piazza Cavour, dove sorge una lunga serie di palazzi storici. Quest’ultima era la strada principale all’epoca del Medioevo.

È comunque importante sottolineare che il punto cruciale della zona storica di Rimini è la Fontana della Pigna, un luogo assai caro agli abitanti del posto. Questo è, infatti, diventato il punto di ritrovo per i riminesi e i turisti che visitano la città.

La zona della Pescheria Vecchia a Rimini

Un’altra zona importante che si può ammirare passeggiando per Rimini è quella della Pescheria Vecchia. Qui si possono cogliere la storia e la tradizione della città romagnola. Si trova in pieno centro ed è un’esperienza che vale la pena vivere per chi ha voglia di cogliere l’essenza cittadina.

Sia le persone che abitano a Rimini sia i tantissimi turisti che in molti periodi dell’anno decidono di trascorrere qualche giorno qui scelgono la Pescheria Vecchia per intrattenersi. Si tratta, infatti, del posto migliore dove stare in compagnia sorseggiando del buon vino o anche una deliziosa birra.

Le geometrie del posto sono molto particolari, anche perché sembrano studiate a tavolino come un vero e proprio disegno. Tra le vie si possono notare anche degli archi molto suggestivi. Senza dimenticare che ci sono svariate cantine, pub e ristoranti che contribuiscono a creare la giusta atmosfera.

Il Ponte di Tiberio a Rimini

La presenza dei romani a Rimini è tangibile per via delle numerose tracce storico-artistiche che si possono ammirare. Chi ama camminare può tranquillamente raggiungere il Ponte di Tiberio che ha una storia assai particolare.

Infatti, esso fu voluto da Augusto, la cui intenzione era creare un ponte sul fiume Marecchia: lo stesso fu però completato da Tiberio, da cui prende il nome. Il ponte è una prova esatta di quanto fossero imponenti le costruzioni romane.

Basti pensare che si tratta di un ponte a cinque fornici che è stato realizzato in pietra d’Istria e corrisponde all’inizio della via Emilia. L’idea di Augusto fu quella di creare un percorso unico sulla via massima che avesse come inizio e fine un ponte e un arco.

Così, chi ama passeggiare può incamminarsi lungo la via del foro, che parte precisamente dal Ponte di Tiberio e che termina con l’Arco di Augusto. Lungo il corso si trova il giusto intreccio di modernità e storia della città. Un’opportunità che vale la pena sfruttare per chi si trova a Rimini per un paio di giorni.

Borgo di San Giuliano a Rimini

Tra le perle da ammirare assolutamente nella città di Rimini non si può fare a meno di citare il borgo di San Giuliano. Un posto letteralmente magico e che è attrazione per tantissime persone provenienti da ogni parte del mondo.

Il borgo viene considerato come un vero e proprio luogo sacro: d’altronde esso ha dato i natali a Federico Fellini, uno dei più grandi registi della storia cinematografica italiana. Un quartiere molto antico, che conquista fin da subito coloro che lo visitano per via dei colori e del silenzio che si mescolano alla perfezione con l’atmosfera gradevole.

I cittadini hanno inoltre deciso di arricchire ancor di più da un punto di vista cromatico questo quartiere: qui sono sorti vari murales dedicati proprio al regista. Un modo per rinforzare il legame tra la città e quello che è stato un vero e proprio simbolo.

Da vedere anche la splendida opera artistica di Paolo Veronese presente all’interno dell’Abbazia di San Giuliano che ha dato il nome allo stesso borgo.

I luoghi di Fellini a Rimini

Gli amanti del cinema, ma anche coloro che sono particolarmente curiosi, non possono fare a meno assolutamente di fare tappa ai vari luoghi di Fellini presenti a Rimini. Ci sono alcuni posti che sono diventati delle icone e che molti conoscono bene per via delle varie pellicole.

Ne “I Vitelloni”, ad esempio, si nota la bellissima Piazza Cavour che viene vista come punto di incontro. Un’altra esperienza da fare è la passeggiata in bicicletta tra Piazzale Fellini e Piazza Marvelli: qui ci sono diverse stradine che portano i nomi dei film del celebre regista riminese.

In Piazzale Fellini sarà impossibile non fare caso al Grand Hotel e alla Fontana dei Quattro Cavalli. Coloro che amano la cinematografia di Fellini non potranno assolutamente perdersi la Fondazione Federico Fellini che possiede diversi “tesori” che fanno riferimento al regista. Vengono conservate testimonianze e copioni originali appartenuti a Fellini.

Marina di Rimini e le lunghe spiagge

Uno dei motivi per cui vale la pena passare qualche giorno di relax a Rimini sono sicuramente le spiagge. Le lunghe distese sabbiose sono qualcosa di bellissimo che attira turisti da ogni parte dell’Italia, e non solo.

D’altronde, Rimini è il punto di riferimento della Riviera Romagnola e perciò viene frequentata da tantissime persone. Le spiagge presentano anche una serie di locali che affacciano direttamente sul mare e che permettono, per esempio, di gustare un delizioso aperitivo in riva.

Senza dimenticare che sulle spiagge di Marina di Rimini si può tranquillamente poltrire per rilassarsi così come dedicarsi a qualche divertente sport. Rimini offre tante attrazioni come i campi da beach volley, ping pong e anche tennis per la spiaggia.

Va comunque precisato che Rimini è la meta marina ideale per i ragazzi, che non avranno certo modo di annoiarsi, ma fa al caso anche delle famiglie. Dunque, chiunque può sceglierla come località ideale dove trascorrere le proprie vacanze o un semplice weekend. C’è tantissimo da fare e con cui divertirsi.