Ginnastica in Festa: brillano gli atleti della Varesina alle finali nazionali di Rimini

Risultati importanti per la Società Varesina di Ginnastica e Scherma ASD alla manifestazione nazionale Ginnastica in Festa – Winter Edition 2025, che si è svolta a Rimini dal 5 all’8 dicembre. Le ginnaste e i ginnasti varesini hanno conquistato numerose medaglie e titoli, portando in alto il nome della società.

I risultati degli atleti varesini

Il gruppo della Varesina è tornato da Rimini con un bottino di podi in diverse categorie della Ginnastica Artistica Silver, confermandosi tra le realtà più competitive a livello nazionale.

Categoria DUO LE JX

Leila Tardugno e Sofia Valsesia conquistano il 3° posto.

Categoria LD3 AVANZATO

Maia Zarriello si classifica al 2° posto.

Categoria DUO LD AVANZATO AX

Maia Zarriello e Noemi Dragonetti ottengono un altro 2° posto.

Categoria LD BASE

Arianna Biganzoli si aggiudica anche lei il 2° posto.

Categoria LE3 AVANZATO

Aurora Sartorio conquista il titolo di campionessa nazionale, salendo sul 1° gradino del podio nella trave e nel corpo libero. Diana Moroni è vice campionessa nazionale, con due 2° posti nel corpo libero e nel volteggio.

Categoria ECCELLENZA GAM (Ginnastica Artistica Maschile)

Christian Molinari è protagonista assoluto con: 2° posto All Around (vice campione nazionale), 1° posto agli anelli e 2° posto nel corpo libero, volteggio, parallele e sbarra.

Soddisfazione per il direttore tecnico Maiocchi

Grande soddisfazione da parte del direttore tecnico Mattia Maiocchi, che ha voluto ringraziare tutto lo staff tecnico per il lavoro svolto in preparazione all’evento: Alessia De Franco, Giulia Caprio, Alice Rondina, Anna Bianco, Monika Takacs, Mattia Maiocchi e Mattia Rondina.

«Un’esperienza importante – commenta Maiocchi – affrontata con determinazione da tutti gli atleti e le atlete, che hanno rappresentato la nostra società con orgoglio e grande spirito sportivo».