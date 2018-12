Rotary, donato al Cfp un nuovo servizio di posateria per l’alberghiero

La tradizionale cena di Natale del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano quest’anno è stata organizzata presso la sala ricevimenti del CFP (Centro di Formazione Professionale) di Luino in compagnia dei ragazzi del Corso di Ristorazione e Sala Bar, coordinati dai docenti Moreno Tosi e Roberto Riva, che hanno così avuto un’occasione in più per dimostrare la loro bravura e le competenze acquisite nel corso del loro anno di formazione scolastica.

Grande la soddisfazione del Presidente del Rotary Club dottor Giuseppe Taldone per la riuscita della serata, impreziosita dai tanti canti natalizi e non della cantante professionista Lilly Gregori.

Oltre un centinaio gli invitati tra cui il Sindaco di Luino avvocato Andrea Pellicini con consorte, il Prevosto di Luino Don Sergio Zambenetti, il Direttore del CFP di Luino dottor Silvano Zauli, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Luino Alessandro Volpini, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Luino Vincenzo Alfano e il Presidente del Rotary Club Varese Ceresio Enzo Cavicchioli con consorte. Presente anche l’attrice luinese Sara Maestri.

Nel corso della serata, dopo la spillatura del nuovo socio Rotary avvocato Claudio Gianoncelli, si è svolta una ricca lotteria con premi realizzati dai ragazzi del corso di falegnameria sotto la supervisione del loro docente Corrado Spataro.

Anche l’artista Eduardo Toletti ha voluto essere presente alla serata e dare un concreto contributo alla sua riuscita mettendo a disposizione della lotteria una delle sue prestigiose opere in legno.

A fine serata il Presidente Taldone ha comunicato ai presenti che il ricavato della serata, per un importo di 1000 euro, sarà utilizzato per l’acquisto di un servizio di posateria che il Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano donerà al Centro di Formazione Professionale di Luino per le proprie attività.