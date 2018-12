Come scegliere il passeggino: consigli per non sbagliare

Per le coppie che sono pronte ad accogliere l’arrivo di un bambino, il passeggino rappresenta un vero e proprio rito di passaggio. Di fatto, la vita della famiglia sta per cambiare interamente, per tanto è importante sapersi organizzare al meglio, al fine di non farsi cogliere impreparati.

Tuttavia, districarsi tra carrozzine, trio e passeggini non è così facile come si potrebbe sembrare, anche perché spesso si deve fare i conti con il budget a disposizione, che non sempre è cospicuo. E proprio l’aspetto economico è uno dei punti su cui è necessario soffermarsi, in modo da attuare una prima, importante, scrematura.

Infatti, è inutile orientarsi su modelli costosi, quando la cifra che si può spendere è ridotta. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che online è possibile trovare offerte vantaggiose, che consentono di accedere anche a modelli di fascia di prezzo più elevata, che per un periodo limitato di tempo vengono venduti ad un prezzo ribassato.

Di fatti, in rete è possibile fare riferimento a siti specializzati in questo genere di articoli, come www.passegginimigliori.it, che oltre ad indicare i passeggini migliori, riportano anche recensioni ed informazioni utili in merito a tali prodotti, così da riuscire ad attuare una scelta il quanto più possibile ragionata.

Spazio alla praticità

Quando si diventa genitori è importante che la parola d’ordine, per tutti gli aspetti che riguardano il neonato, sia praticità. Dunque, anche nella scelta del passeggino non deve perdere di vista quelle che sono le effettive necessità della coppia, ma soprattutto del nuovo arrivato. Infatti, tale prodotto è stato creato per agevolare la vita delle persone, non per complicarla.

Per tanto è bene capire se sia meglio optare per un passeggino gemellare, leggero, 3 ruote, 4 ruote, duo, trio o per una carrozzina. Inoltre, è importante chiedersi come sia possibile provvedere alla pulizia del passeggino, ovvero se sia possibile sganciare delle parti, magari quelle in tessuto, così da poterle lavare. Tali aspetti possono sembrare delle banalità, ma acquisteranno un senso in fase di utilizzo.

Del resto, quando si parla di neonati o di bambini piccoli, l’igiene è molto importante e non deve essere trascurata. Tuttavia, da valutare è anche l’aspetto estetico, in quanto anche l’occhio vuole la sua parte. Dopo tutto, il passeggino è un accessorio che accompagnerà le giornate dei genitori per molto tempo, per tale ragione, è meglio che sia accattivante nella forma e nel colore.

Negozio fisico o online: dove conviene acquistare il passeggino?

Come già detto in precedenza, online vi sono numerosi siti a cui si può fare riferimento per trovare il proprio passeggino ideale, che garantiscono eccellenti offerte, di cui non è possibile usufruire in un tradizionale negozio fisico. Inoltre, bisogna dire che sul web non è necessario spostarsi da un punto di vendita all’altro per valutare le varie caratteristiche dei differenti modelli disponibili, il che permette di risparmiare tempo e denaro.

Certamente, fare un giro nei punti vendita per l’infanzia può essere una buona idea, in quanto consente di toccare con mano e di appurare dal vivo i vantaggi e gli svantaggi di un determinato passeggino, anche se bisogna dire che le foto che vengono fornite su internet sono spesso esaustive. L’importante è capire a chi affidarsi, in quanto è facile incappare in portali fasulli, che hanno come unico intento quello di truffare gli utenti.