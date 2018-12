Scendono le polveri inquinanti. Revocato il blocco al traffico

38 microgrammi a Busto Arsizio, 47 a Ferno, 46 in centro a Varese e 40 a Saronno dove, però,rimane alta l’allerta per il pulviscolo PM2,5 a 32.

I livelli delle polveri inquinanti sono scesi sotto parametri meno preoccupanti ( 50 microgrammi per metro cubo) anche se rimane elevato il livello di inquinamento. Lo stop alla circolazione per le vetture Disel Euro4 imposto venerdì scorso, è stato revocato ieri, domenica 23dicembre.

Il divieto aveva riguardato le province di Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo e Cremona. Lo stop rimane in vigore per Monza e Brianza ( dove verràrevocato domani 25 dicembre) e di Brescia, dove non sono ancora state raggiunte le condizioni per la revoca del blocco.