Sciare a Livigno tra palme e tavole da surf

Palme, noci di cocco e tavole da surf, non si tratta di una spiaggia caraibica ma di una pista da affrontare sci ai piedi a 3000 metri di quota. È la nuova follia di Carosello 3000 – Livigno, che per la stagione invernale 2019 lancia la “The Beach – Funslope”, una pista speciale che unisce il divertimento sulla neve alla vivace atmosfera dei tropici.

Galleria fotografica THE BEACH – FUNSLOPE livigno carosello 3000 4 di 11

Un percorso dove famiglie e ragazzi di ogni livello vivranno una speciale avventura sulla neve “surfando” tra woops, paraboliche e tunnel.

Ma è il design che rende questa discesa davvero unica: si potrà battere il cinque a giganti foglie di palma, vivere i colori di un tramonto tropicale ed entrare tra le fauci di un temibile squalo bianco.

La “The Beach – Funslope” nasce dalla collaborazione tra Carosello 3000 e Young Mountain, azienda austriaca specializzata nell’individuare le nuove esigenze del turismo invernale e presente oggi in più di 50 resort. 36.000 metri cubi di neve, 600 ore di lavoro previsti per la realizzazione e una lunghezza complessiva di 1.6 km, sono i numeri che renderanno The Beach la più lunga Funslope al mondo. Questo particolare percorso si aggiunge al “The Beach – Snowpark” completando l’offerta di Carosello 3000 dedicata al divertimento per principianti e famiglie.

Tutte le info: https://www.carosello3000.com/it/