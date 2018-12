Scuola dell’infanzia di Malnate, già Umberto I

Via Primo Maggio 2, Malnate

Numero di telefono: 0332 425473

Indirizzo email: materna.malnate@libero.it

Sito web:

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7.30-18.00

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La Scuola materna di Malnate intende offrire un modello significativo per le famiglie che la fruiscono e per gli operatori che in essa prestano attività.

Offre ai bambini attività ludiche e di lavoro molteplici e differenziate, adeguate alle loro capacità ed atte a favorire l’autonomia, le relazioni e a sviluppare le competenze, in un clima gioioso e giocoso.

I genitori possono contare su un’organizzazione puntuale e idonea a soddisfare le loro esigenze (calendario, pre e post scuola, centro ricreativo estivo); la conoscenza della vita scolastica dei propri figli ed il loro coinvolgimento nel percorso di crescita degli stessi. In generale alle famiglie la possibilità di usufruire di corsi extra-scolastici organizzati dalla fondazione.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Il reddito da dichiarare è quello complessivo risultante dalle dichiarazioni reddituali di ogni componente il nucleo familiare (“UNICO” – “730” – “CUD”) riferito all’anno precedente a quello scolastico. Sono previste tre fasce di reddito sulla base delle quali viene calcolata la retta mensile, da un minimo di 210€ ad un massimo di 320€. Viene applicata una riduzione per la frequenza a tempo ridotto. La retta è comprensiva del pasto. Il pre e post scuola hanno un costo aggiuntivo.