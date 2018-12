Scuola dell’infanzia paritaria Maria Consolatrice

Via San Bernardo 1, Samarate

Numero di telefono: 0331 220222

Indirizzo email: verghera@ismc.it

Sito web: http://www.scuolainfanziaverghera.it

Tipologia di scuola: Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto – Istituto delle suore di Maria Consolatrice

Orario di apertura: 7,30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

I SOGGETTI: bambini, genitori, personale della scuola. Condividiamo pienamente quanto le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 affermano quando parlano dei soggetti dell’azione educativa ed è da questa visione che il nostro intervento educativo prende avvio. Riteniamo che un’esperienza educativa inizi, si sviluppi e si compia dentro e attraverso una trama di relazioni significative che caratterizza l’ambiente di vita della persona.

In questa trama relazionale gli adulti si offrono ai bambini come “guida attenta e discreta” nel cammino di crescita. I bambini, invece, in forza della fiducia di base maturata nell’esperienza familiare si aprono “all’avventura della conoscenza” di sé e del mondo, sicuri di potersi affidare ad altri adulti di riferimento.

In questa prospettiva, la scuola si affianca ai genitori e, nella condivisione della loro responsabilità primaria e originale, sviluppa la proposta educativa nella fedeltà alla sua originalità e alla dignità della persona del bambino.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Iscrizione: € 120,00 annua. Retta scolastica: € 145,00 mensile. Servizio di Prescuola: € 20,00 mensile. Servizio di Doposcuola: € 35,00 mensile.