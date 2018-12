Semaforo rosso in casa per Axpo e Coelsanus

Seconda sconfitta consecutiva per la Robur che dopo il pesante – ma comprensibile – stop di Piombino perde in casa contro Valsesia, avversaria tenace ma non irresistibile. Mani fredde per la squadra di Vescovi che segna soltanto 60 punti dopo un avvio incoraggiante: la Coelsanus infatti tocca anche il vantaggio in doppia cifra nella prima parte di gara, sospinta dai canestri di Planezio e Passerini in avvio, di Maruca e Rosignoli in seguito. Utile anche Mercante rientrato in campo dopo le due settimane di stop per infortunio. Dopo il massimo vantaggio sul +14 (con Passerini) però i gialloblu iniziano a calare di intensità: la Gessi piazza un parziale di 8-0 e si rimette in partita per poi pareggiare nel cuore del terzo periodo. Dopo il pareggio sulla terza sirena, Varese prova a mettere di nuovo la testa avanti con i suoi giovani ma Gloria domina in area mentre a volata appena lanciata Cerviniani (sotto tono in attacco) segna la tripla che vale il +4. Ferrarese segna un solo libero, Gloria non fallisce e solo due triple di Ivanaj e Maruca tengono viva la speranza fino alla sirena, anche se dalla lunetta Borgosesia chiude i conti.

Purtroppo per i gialloblu – che avrebbero bisogno di “tirare il fiato” e fare un richiamo atletico – il campionato non propone pause, anzi: sabato 5 gennaio la squadra di Vescovi sarà sul campo di San Miniato contro un’avversaria attualmente terza in classifica.

VARESE: Planezio 17 (4/5, 2/10), Maruca 12 (2/3, 2/3), Ferrarese 8 (2/4, 1/4), Rosignoli 7 (2/4), Mercante 5 (0/2, 1/2), Ivanaj 5 (1/3, 1/4), Passerini 4 (2/4, 0/4), Assui 2, Caruso. Ne: Trentini, Calzavara, Mottini. All. Vescovi.