Una settimana di lavori al semaforo di via Pegoraro

Dureranno fino a fine settimana (o fino a inizio settimana prossima) i lavori di installazione del nuovo sistema semaforico all’incrocio via Pegoraro-via Verbano-pizza don Labria nel quartiere Cascinetta di Gallarate (foto d’archivio).

Un rinnovo completo dell’impianto, come si poteva immaginare già martedì, vista la scomparsa dei semafori veri e propri. «La centralina era in tilt, in più ci sono diversi lavori da fare per il ripristino dei cavidotti» spiega l’assessore Sandro Rech.

«I lavori erano già previsti, sono stati rinviati in questi giorni perché era prevista una settimana di tempo sereno (condizione necessaria, ndr). L’impresa che interviene prevedeva quattro giorni di lavori: auspico che si possano concludere i lavori alla fine di questa settimana o all’inizio di settimana prossima».