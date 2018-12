Il significato dei sogni e come interpretarli

C’è chi ne è ossessionato, chi semplice curioso e chi non se ne cura più di tanto. Stiamo parlando del significato dei sogni e dei sognatori stessi. Una caratteristica è quella in comune tra queste due categorie, volenti o nolenti: il desiderio, la curiosità o la voglia disinteressata di comprendere, una volta svegliatisi, il significato delle nostre visioni oniriche. Perché abbiamo sognato di vincere la lotteria, di nuotare nell’oceano, di essere i protagonisti di una vittoria sportiva pur non praticando attività sportiva o ancora di avere successo in un campo professionale che non ci compete? Tanti sono i sogni che è possibile sperimentare, con tanti significati differenti.

Oscillazione nell’interpretazione

Quando si parla di interpretazione dei sogni, è impossibile non passare per quella che è la branca di “studi” che si occupa direttamente della sua analisi, la moderna interpretazione dei sogni. Sì, perché non ci si può improvvisare interpreti, ci sono dei parametri riconosciuto come universalmente veri ma passibili di modifiche sulla base del contesto del sogno stesso. Come dice il sito ilsignificatodeisogni.it ogni sogno ha una storia a se stante, dipendente da fattori della vita reale di chi sogna e dalle oscillazioni del proprio subconscio, che regola le nostre esperienze oniriche. Ma per capire meglio come funziona le oscillazioni interpretative, è più semplice prendere in considerazione un esempio, un sogno il più possibile esplicativo.

Un caso di “studio”: cosa significa sognare di nuotare

Si prenda, per esempio, uno dei sogni più comuni nelle persone, quello di nuotare. Vi è mai capitato? Probabilmente sì. Ciascuna persona, però, può averlo sperimentato in maniera differente. C’è chi infatti sogna di nuotare in mare aperto – e questo significa che stiamo andando incontro ad un periodo di felicità e benessere personale – oppure in piscina: in questo caso, vista la dimensione più ristretta dell’area in cui si nuota, è verosimile che vantaggi per la persona ci possano essere a livello familiare, quindi in un contesto ben preciso. Se vi è mai capitato di sognare di nuotare nell’aria, a bassa quota, quasi rasenti il suolo, con ogni probabilità state per andare incontro ad un periodo in cui dovrete rivalutare le vostre aspettative professionali e di vita, mentre se il vostro volo è ad alta quota, nel cielo limpido, è verosimile che le vostre ambizioni siano troppo al ribasso rispetto alle vostre effettive potenzialità.

Interpretazione, quando il più piccolo particolare fa la differenza

Si tratta, quelli appena trattati, di pochi contesti concernenti il nuotare all’interno della propria dimensione onirica. Molti altri, infatti, possono essere i “casi di studio” della moderna interpretazione dei sogni. Si pensi ad esempio a cosa potrebbe significare nuotare insieme ai pesci, nuotare in un lago calmo, oppure ancora ritrovarsi a nuotare nel bel mezzo di una bufera, ad oceano aperto. Le varianti possono essere molte, ed è indispensabile affidarsi alla moderna interpretazione dei sogni per capire come anche il particolare più insignificante possa avere un peso specifico molto notevole all’interno dell’economia del sogno.