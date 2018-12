“Topi e scarafaggi? Non c’entrano con la panetteria”

«I topi e gli scarafaggi? Non hanno nulla a che fare con la panetteria di via XXV Aprile». A dirlo è il legale del commerciante di Nerviano al centro di un controllo di Asl e Carabinieri che si è svolto lo scorso 5 dicembre e al termine del quale era emersa la presenza nei locali attigui al laboratorio dove viene preparato e cotto il pane:«Quei locali non hanno nulla a che vedere con il mio assistito anzi stiamo scrivendo al proprietario dello stabile perchè si attivi per una disinfestazione nel minor tempo possibile».

L’avvocato Anna Giustino afferma, inoltre, che la panetteria non ha mai chiuso e che il suo cliente ha ottemperato per tempo alla prescrizione che era stata data e cioè quella di ritinteggiare le pareti:«Preciso inoltre che il mio cliente non ha subito nessuna sanzione dal punto di vista igienico-sanitario».

Resta il fatto che il negozio si trova all’interno di uno stabile che versa in una situazione di degrado preoccupante (cosa che non dipende dal panettiere) e che – suo malgrado – si è trovato a svolgere un’attività in un palazzo che attende una ristrutturazione che è rimasta solo sulla carta:«Il mio cliente ha anche pagato in anticipo, al precedente proprietario, la sua quota di ristrutturazione della facciata che non è mai stata eseguita. L’attuale proprietario, invece, non ha mai dato seguito al progetto di ristrutturazione dello stabile».