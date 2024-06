Incidente mortale a Nerviano, cordoglio a Parabiago per il 20enne Mattia

Parabiago in lutto per la scomparsa improvvisa di Mattia Dattis, il giovane 20enne deceduto nel tragico incidente accaduto la sera di sabato 22 giugno a Nerviano. Un violento impatto tra un’auto condotta da una donna e la moto sulla quale viaggiava Mattia lungo via Kennedy all’altezza di via Ticino.

Nonostante i soccorsi e la corsa in Ospedale a Legnano per lui non c’è stato più niente da fare. La scomparsa del giovane ha scosso la comunità parabiaghese tanto che oggi, domenica 23 giugno, l’oratorio Santo Stefano ha comunicato la chiusura per lutto della sede del centro per l’intera giornata di lunedì 25 giugno. «Mattia era un educatore, ed era per tutti noi come un fratello, un amico fedele, un ragazzo affidabile». Si legge nel commosso messaggio di cordoglio pubblicato dalla parrocchia sui social. Per ricordare il giovane è stata organizzata alle 21 di lunedì 23 giugno una veglia. Funzione che si terrà nella chiesa parrocchiale di Parabiago. Tra i messaggi di cordoglio anche quello della società sportiva Roosters Parabiago di cui il parabiaghese ha fatto parte: «Rimarranno per sempre i tuoi bellissimi vent’anni ed il tuo indimenticabile sorriso».