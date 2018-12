Torna il mercatino natalizio dei centri anziani

Si apre domani, 13 dicembre 2018, la tradizionale Mostra di Natale dei prodotti artigianali realizzati dai frequentatori dei Centri della Terza Età del Comune di Varese.

Per quattro giorni, dal 13 fino al 16 dicembre dalle 10 alle 18, si potrà visitare lo spazio ex Iat di via Romagnosi, ammirare le opere realizzate e acquistare qualche piccolo dono per Natale con l’obiettivo di contribuire alle attività dei centri varesini.

All’inaugurazione alle 10, sarà presente anche l’Assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari: «I nostri Centri Anziani sono una realtà molto importante e vitale nel tessuto sociale della città di Varese – spiega Molinari – . Coinvolgono centinaia di persone in varie attività attraverso i corsi amatoriali organizzati dal Comune e dall’associazione A.V.A. Da domani, con grande orgoglio, verranno esposte le tante opere e oggetti realizzati per il Natale e il ricavato sarà utilizzato per migliorare i servizi per i nostri anziani. Invito tutti a fare un giro per sostenere il lavoro e l’impegno di tante persone e far sentire la vicinanza della città».

Sono 47 i corsi amatoriali proposti sono organizzati nelle sedi di via Maspero, Avigno, San Fermo, Sangallo e Biumo Inferiore. I corsi sono condotti da personale dipendente e da volontari. Durante l’anno gli ospiti dei centri possono partecipare a vari laboratori proposti come il bricolage, balli, corsi di computer, cucito, ideazione borse, disegno, corsi di lingue, risveglio muscolare, ginnastica, tai-chi, yoga, ricamo, creazione di bambole di pezza e découpage.

Il mercatino a cura dei centri anziani sarà accompagnato da una frase scelta dagli organizzatori: “Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo: è Natale.” (D.E. Rogers). Si ringrazia per la collaborazione all’evento la Fondazione ENAIP Lombardia, sede di Varese.