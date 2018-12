Un apericena natalizio per aiutare i più deboli con Passaparola

La cena di Natale dell’associazione Passaparola si terrà il giorno 16 dicembre dalle ore 19.30 in Comunità Giovanile (Vicolo Carpi 5), che in questi giorni ha anche sospeso le attività culturali per fare spazio ad alcune brandine per i senza tetto.

La serata sarà altresì l’occasione per raccogliere fondi e finanziare le attività che quotidianamente vengono portate avanti dal Passaparola, una realtà che si occupa proprio delle persone più bisognose con uno sportello d’ascolto settimanale aperto al giovedì dalle 10 alle 13.