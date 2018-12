Un libro per raccontare i ristoranti varesini che hanno “fatto la storia”

L’appuntamento è per sabato 22 dicembre, alle 10.30, al teatro Santuccio.

Protagonisti per un giorno, loro che sono sempre dietro l’obiettivo a cogliere le espressioni dei protagonisti che ritraggono, sono Angelo Puricelli e Alessandra Favarin, fotografi molto noti e presenti agli eventi varesini: che per una volta si sono cimentati a ritrarre dei particolarissimi ma molto amati “soggetti”, i ristoranti storici della città di Varese.

Il libro che verrà presentato si intitola “Varese: invito a pranzo dalla storia” e racconta, con il punto di vista del loro obiettivo, i ristoranti che hanno fatto la storia del nostro territorio: «Abbiamo provato a imboccare la via che porta in tutti quei luoghi che, attorno a un tavolo, hanno saputo tessere una trama in grado di contribuire, in modo significativa, anche se non sempre eclatante, alla storia di Varese – si legge dalla quarta di copertina del loro interessante e curioso progetto – Il nostro lavoro è stato impegnato quindi nel tentativo di portare in luce i racconti e gli avvenimenti che risiedono dietro un’insegna, che abbia almeno 40 anni di vita. Ma è stato spinto anche dal frote desiderio di solleticare la curiosità e l’appetito»