UYBA, l’anno si chiude con un’altra sconfitta

Ancora una sconfitta per le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio che al Palayamamay perdono per 0-3 (16-25, 23-25, 20-25) dalle campionesse d’Italia in carica della Imoco Volley Conegliano. Ancora una brutta partita per Grobelna che presto finisce a seguirla dalla panchina lasciando spazio a Vittoria Piani. Le biancorosse sbagliano tanto, soprattutto in fase di difesa e lasciano troppo spazio alle avversarie che ne approfittano. Prestazione deludente per tutte le bustocche; solo Herbots segna doppia cifra a tabellino, con 16 punti al suo attivo.

Dall’altra parte della rete si fa vedere Hill (20 punti, 2 muri), seguita da Fabris (15 punti, 1 ace) e Danesi (11 punti, 4 muri). La sfida tra liberi è vinta dall’azzurra Monica De Gennaro che segna 70% in ricezione contro il 63% di Leonardi che in ogni caso ci ha provato e si è gettata su ogni palla.

In generale fino a questo momento Gennari e compagne hanno avuto un andamento molto altalenante, soprattutto contro le squadre più “quotate”, non riuscendo ad imporsi e nemmeno a rubare almeno un punto.

Nelle fila di Conegliano mancavano alcune giocatrici importanti e nonostante il lutto, Sylla era presente, ricevendo il tributo di tutti i tifosi presenti al palazzetto. Bello lo spettacolo in tribuna, con gli Amici della Farfalle che non hanno mai smesso di tifare le loro beniamine e un bel gruppo della “Gioventà gialloblu” presente e gioiosamente rumoroso.

La squadra di coach Mencarelli chiude così il girone di andata al quarto posto in classifica, posizione che in tema di abbinamenti per i quarti di finale di Coppa Italia, la vedrà quindi opposto alla Pomì Casalmaggiore.

Prossimo appuntamento per la UYBA il 4 gennaio al Palayamamay per la “Coppa Regione Lombardia”, contro Bosca San Bernardo Cuneo, prima dell’inizio del girone di ritorno, in programma il 6 gennaio. Le luci del Palayamamy si riaccenderanno invece il 3 gennaio per il “trofeo Mimmo Fusco” che vedrà in campo Monza contro Chieri.

LA PARTITA – Mencarelli schiera Orro in regia, Grobelna opposto, Berti e Bonifacio al centro, Gennari e Herbots in attacco, Leonardi libero.

L’arbitro fischia l’inizio della gara che si ferma subito per un minuto di silenzio in memoria della mamma di Miriam Sylla, che viene abbracciata da tutte le compagne in un Palayamamay dove tutti i tifosi sono in piedi e in totale silenzio.

Wolosz e compagne partono subito forte e si portano sul 2-5. Le venete mantengono il vantaggio approfittando anche di alcuni pasticci in difesa delle farfalle (9-13). Sul 16-10 Mencarelli ferma il gioco per dare indicazioni alle sue ragazze. Le biancorosse sono ferme in campo e le attaccanti della Imoco sfruttano la situazione, portando il vantaggio a +9 (11-20). Sul 12-21 Mencarelli mette in campo Meijners su Gennari e poco dopo schiera anche Piani su Grobelna, per far riposare anche le titolari in vista del secondo set. Fabris chiude i conti sul 16-25.

Nel secondo parziale Mencarelli tiene in campo Piani e Mejiners. Le padrone di casa iniziano subito con dei grossi pasticci che costringono Mencarelli a fermare il gioco sul 2-4. Bello spettacolo in campo, con le due formazioni che si danno battaglia e una UYBA decisamente più combattiva, anche sele ragazze di coach Santarelli restano sempre in vantaggio (14-19 e time out Mencarelli). Sul finale Conegliano perde un po’ la bussola e si fa rimontare fino al 19-22, costringendo Santarelli a fermare il gioco per riportare ordine. Sul 21-23 Santarelli schiera Bechis su Fabris e Sylla Su Wolosz (l’ingresso in campo di Miriam viene salutato con un forte applauso). Con caparbietà le biancorosse si portano a -1 (23-24) annullando almeno due palle set alle avversarie e la panchina veneta ferma nuovamente il gioco. Hill mette in campo il 23-25.

Il terzo set inizia in sostanziale equilibrio, poi Wolosz e compagne provano a scappare (4-7) ma le padrone di casa non ci stanno e tornano subito a -1 (10-11). Sul 16-18 Mencarelli ferma il gioco per dare indicazioni alle sue ragazze e il suo secondo, Musso, si sofferma a parlare in particolare con Vittoria Piani. La Imoco vola sul 19-23 approfittando degli errori in difesa di Busto. Danesi prima e Hill poi, chiudono set e partita 20-25.