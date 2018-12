Una vita fatta di colori: chiude il colorificio della Brunella

Era il lontano 1971 quando due giovani carichi di speranze ed entusiasmo alzarono la saracinesca del Colorificio Verbano Chiarentin in via Procaccini a Varese, nel cuore del quartiere della Brunella.

Lino, giunto dal Veneto insieme alla sua famiglia e Ornella, originaria dell’appennino Emiliano con una esperienza lavorativa a Milano, da compagni di vita diventano compagni di lavoro e per oltre 47 anni gestiscono insieme il colorificio. Un negozio allegro, ricco di barattoli di vernice, pennelli, tele, cartoncini e una miriade di prodotti per le belle arti, l’edilizia e la carrozzeria.

L’attività fu rilevata da un proprietario originario del Piemonte, da lì il nome “Colorificio Verbano” che fu mantenuto aggiungendo il cognome della famiglia Chiarentin.

Il sogno dei due giovani cresce e, dal negozio più piccolo, si trasferiscono in quello a fianco più ampio diventando un punto di riferimento per le aziende ma anche per i clienti che ogni giorno sono in cerca di consigli nei diversi ambiti in cui si usa la vernice. Il negozio infatti spazia nei diversi settori, dalla carrozzeria alle belle belle arti, dove il colore è il vero protagonista.

Non mancano matite, pennarelli e cartoncini che i giovani alunni delle scuole entrano a comprare e in tutti questi anni anni Lino e Ornella hanno visto passare generazioni di bambini della vicina scuola materna e scuola elementare. Vivendo tutti i giorni anche l’allegria dell’uscita da scuola.

Anche i loro figli, Andrea e Chiara, per un periodo lavorano in negozio prendendo poi strade diverse.

Domani, 22 dicembre, dopo 47 anni Lino e Ornella abbasseranno quella saracinesca per godersi la meritata pensione e i loro quattro nipoti, e aspettano amici e clienti per un saluto.