Alberi ed eventi: ecco i protagonisti del calendario 2019

Sotto l’albero di Natale i saronnesi hanno trovato il calendario 2019 realizzato come tradizione dell’Amministrazione comunale.

Novità dell’edizione 2019 la scelta di un tema quello degli alberi: “Sono presenze uniche che arricchiscono la nostra città – spiega l’assessore all’Ambiente e Sport Gianpietro Guaglianone – un connubio di bellezza e vita che spesso passano inosservati pur regalando fantastici scorsi della nostra città”.

Confermata, oltre alla scelta di proporre titoli e testi anche in dialetto, la “struttura” degli ultimi due anni: accanto alle informazioni sulla raccolta differenziata, ci sono immagini degli eventi sportivi, dei compleanni delle associazioni cittadine.

Alcune copie prova del calendario sono state distribuite ai consiglieri comunali durante l’ultima seduta dell’assemblea cittadina mentre i saronnesi, privati, attività commerciali e aziende lo hanno ricevuto direttamente a domicilio. Resta la possibilità di recarsi in Municipio per chiedere una copia nel caso non dovesse arrivare.

Impacchettato con il calendario anche una copia dello statuto comunale recentemente modificato dall’Amministrazione comunale.