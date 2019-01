Alta velocità, allo studio una fermata intermedia sull’asse Torino-Milano

Si svolgerà la prima settimana di febbraio la presentazione dello studio per lo sviluppo del sistema di trasporto ferroviario sull’asse Torino-Milano e della fermata intermedia sulla linea ad Alta Velocità commissionato dall’assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte, che SITi ed RFI stanno concludendo in questi giorni.

Scopo della ricerca, finanziata con il contributo di Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione CRT e Camera di Commercio di Novara, è quello di valutare le reali esigenze trasportistiche dei territori compresi tra Torino e Milano attraverso una analisi dei flussi e della domanda di traffico e del relativo soddisfacimento, non solo in ottica Alta Velocità, ma in generale con riferimento al trasporto ferroviario complessivo e al relativo sistema di adduzione, attraverso la definizione e valutazione di più alternative di sviluppo del sistema.

SITi, in un incontro tecnico con le strutture dell’assessorato ai Trasporti che si è svolto ieri mattina, ha presentato la componente dello studio riferita alle analisi di mobilità che RFI utilizzerà per valutare, attraverso una metodologia quantitativa consolidata, le alternative che si dimostrano migliori sotto molteplici aspetti, fornendo le conclusioni dello studio che saranno disponibili per la data prevista per la presentazione.