Aumenta a 1500 euro il Bonus asili nido dell’Inps

Confermato il Bonus asili nido dell’Inps aumenta l’importo: fino a 1500 euro l’anno per ogni bambino iscritto a un asilo nido pubblico o privato autorizzato dall’ente pubblico.

Il premio è corrisposto direttamente dall’Inps sulla base della domanda presentata online dal genitore (sul sito dell’ente a partire dal prossimo 28 gennaio) fino a un massimo di 1500 euro complessivi (500 euro in più rispetto allo scorso anno) per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art.1, comma 488 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018).

Contrariamente alla misura Nidi gratis di Regione Lombardia (con cui non è cumulabile), al Bonus Inps possono accedere tutte le famiglie, senza limiti di Isee, e il contributo viene erogato a titolo di rimborso, anche parziale, della retta.

REQUISITI

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana, europea o permesso di soggiorno di lungo periodo o carta di soggiorno permanente o per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; oppure status di rifugiato politico;

– residenza in Italia;

– sostiene l’onere del pagamento della retta;

– residente con il figlio (in caso di contributo per assistenza domiciliare di bambini con meno di 3 con patologie croniche gravi).

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Il genitore che ne ha diritto può presentare la domanda online dalle ore 10 del 28 gennaio al 31 dicembre 2019. Ma il fondo è limitato – 300 milioni di euro per il 2019 – e le domande vengono finanziate in base all’ordine di presentazione delle stesse.

“Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande”, precisa l’ente.

Qui la pagina dedicata al Bonus nido del portale Inps dove effettuare la domanda che può essere compilata anche con il supporto telefonico del Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, oppure tramite patronato.

COME FUNZIONA

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro al mese (massimo 1500 euro l’anno) al genitore che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta e non è cumulabile con la detrazione fiscale.

Il bonus viene erogato anche per la baby sitter, ma solo se il genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, presenta all’Inps un l’attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta in cui si attesta per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In questo caso l’Istituto eroga il bonus di 1.500 euro in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

Decaduto invece dal primo gennaio 2019 il voucher per tutte le altre famiglie che scelgono la baby sitter.

L’Inps provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban).

In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di avvenuto pagamento, resa mensilmente, e che dovrà indicare: la denominazione e il numero di Partita Iva dell’asilo nido, il codice fiscale del minore, il mese di riferimento, gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento, il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta e beneficiario del rimborso.