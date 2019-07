Riapre il bando per accedere al Bonus Bebè del 2015

Riapre a fine mese il bando per accedere al Bonus Bebè per i “fratellini” nati in Lombardia nel periodo compreso tra l’8 ottobre e il 31 dicembre 2015.

Questo il risultato della sentenza n. 463/2019 della Corte d’Appello di Milano – sezione lavoro – che ha giudicato discriminatoria le norme per l’accesso alla misura e richiedevano originariamente la residenza in Lombardia da almeno 5 anni di entrambi i genitori.

Ora il requisito di residenza in Lombardia (per un periodo continuativo di almeno 5 anni al 29 febbraio 2016) è richiesto per uno solo dei genitori (non più entrambi).

Per accedere al contributo una tantum (che ammonta a 800 euro per il neonato secondogenito e a 1000 euro dal terzo figlio in poi, sempre nati nel periodo tra l’8 ottobre e il 31 dicembre 2015) bisognerà compilare ed inoltrare l’apposita domanda tramite il Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12 del 25 luglio 2019 ed entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre 2019.

Sarà inoltre necessario allegare alla domanda una dichiarazione Isee in corso di validità nel periodo compreso tra l’8 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016 (e quindi Isee 2015 o Isee 2016) non superiore a 30 mila euro.

Per maggiori informazioni consultare qui la pagina dedicata sul sito di Regione Lombardia.