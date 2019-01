Autostrade, nessun aumento dei pedaggi

Una buona notizia per gli automobilisti: nessun aumento dei pedaggi sulle autostrade, almeno per i prossimi sei mesi del 2019. Lo confermano Autostrade per l’Italia, con un comunicato diffuso ieri, e un post del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

«Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia ha determinato, condividendo tale iniziativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di mantenere sulla propria rete l’attuale livello tariffario, senza quindi applicare all’utenza l’incremento sul pedaggio spettante alla concessionaria – si legge nel comunicato-. Autostrade per l’Italia intende così supportare la crescita e la competitività del Paese mantenendo a proprio carico l’iniziativa per un periodo di sei mesi, in un fattivo spirito di collaborazione con il Governo».

È stato confermato lo sconto sui pedaggi anche di A35 Brebemi. La Società ha deciso di rinnovare lo sconto del 20% per tutto il nuovo anno a tutti gli utenti dotati di Telepass Business e Family grazie alla promozione “Best Price”, valida sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti effettuati e su qualsiasi tratta in A35 Brebemi e A58 TEEM.