Axpo e Coelsanus, trasferte difficili. La SCS vuole i due punti

Primo turno del 2019 per i campionati di basket: subito in campo sia Legnano sia la Robur (per entrambe si tratta dell’ultima di andata), ma anche la SCS Varese femminile che riprende il cammino dopo la pausa per le festività natalizie. Vediamo nel dettaglio gli impegni delle diverse formazioni.

SERIE A2 MASCHILE

Impegno difficilissimo per l’Axpo Legnano, sempre penultima nel girone Ovest di A2 e in procinto di salutare Makinde London che sarà sostituito dall’ex canturino Charles Thomas. La squadra di coach Mazzetti volerà a Roma per affrontare la “nobile” Virtus, capolista del raggruppamento al pari di Bergamo.

Sulla carta i giallorossi sono assai più attrezzati degli Knights: l’esperto coach Piero Bucchi (due Coppe Italia e una Supercoppa in bacheca) schiera due stranieri “da Serie A” come l’ex play di Brindisi Nic Moore e l’ex lungo di Cremona Henry Sims. Parco italiani altrettanto importante per l’A2 con i vari Landi, Chessa, Baldasso, Sandri e A. Alibegovic (mancato legnanese in estate) a dare profondità a una rosa che punta al ritorno nella massima serie. Necessario per l’Axpo provare a mantenere la concentrazione per tutti i 40′ e a non concedere break facili ai capitolini i quali, tra l’altro, vogliono “vendicare” la sconfitta di misura inattesa subita nell’ultimo turno a Scafati.

Dove e quando: domenica 6 gennaio, ore 18 – Palazzetto di piazza Apollodoro, Roma.

CLASSIFICA (dopo 14 giornate): Bergamo, V. Roma 20; Latina 18; Casale M., Rieti, Capo d’Orlando, L. Roma, Agrigento, Biella 16; Treviglio, Trapani 14; Scafati 12; Siena 11; Tortona 8; LEGNANO 6; Cassino 2.

SERIE B MASCHILE

La splendida striscia positiva dicembrina che ha portato la Coelsanus nei piani alti del Girone A di Serie B si è purtroppo interrotta con il netto KO di Piombino e soprattutto con la sconfitta interna di sabato scorso con Valsesia. Due “referti gialli” arrivati con la complicità di una condizione atletica meno brillante che in passato anche a causa di infortuni e acciacchi che hanno complicato il lavoro dello staff diretto da Cecco Vescovi.

Domenica per la Robur arriva un’altra prova difficile, la trasferta toscana in quel di San Miniato contro una squadra che si candida a un posto al sole: l’Etrusca infatti insegue a soli due punti la Fiorentina (seconda) e a quattro la capolista Omegna. I toscani possono contare su un trio ben assortito a comandare l’attacco: l’ala Preti, il play-guardia Mazzucchelli e il lungo Nasello segnano oltre 14 punti ciascuno. La Coelsanus però non può e non deve avere timore reverenziale nei confronti della CA-Blukart: la squadra di Vescovi in caso di vittoria si riprenderebbe il ruolo di mina vagante del girone. E rispetto al match con Valsesia avrà un Mercante ben più pronto e con una settimana in più di lavoro nelle gambe e nei polmoni.

Dove e quando: domenica 6 gennaio, ore 18 – Palazzetto Fontevivo di San Miniato (Pi).

CLASSIFICA (dopo 14 giornate): Omegna 24; Firenze 22; Piombino, San Miniato 20; Alba 18; VARESE, Sangiorgese, Vigevano 16; Empoli, Valsesia 14; Montecatini, Pavia 12; Oleggio 10; Siena, Cecina 4; Domodossola 2.

SERIE A2 FEMMINILE

Trasferta interessante per la SCS Varese di coach Lilli Ferri che sabato sera sfiderà il Carosello Carugate, squadra che precede di poco le biancorosse in classifica. Le milanesi hanno cambiato allenatore nella pausa, richiamando l’esperto Luigi Cesari dopo le dimissioni di Andrea Piccinelli e hanno in rosa diverse atlete interessanti a partire dall’ala Maffenini, bomber designata, e dal pivot di origini croate Molnar.

La SCS però nell’ultimo scorcio di 2018 ha acquisito consapevolezza dei propri mezzi e trovato maggiore continuità: nell’ultima di campionato prima della pausa Varese è caduta solo per un canestro a fil di sirena contro l’attrezzata Vicenza. La trasferta di Carugate è una di quelle partite in cui Biasion e compagne possono provare a fare punti. «Anche durante la sosta ci siamo allenate con intensità e dedizione – spiega Ferri – Sappiamo che quella di Carugate è una gara importante e delicata; le ragazze sono preparate con la giusta determinazione».

Dove e quando: sabato 5 gennaio, ore 20,30. Palasport di via Ginestrino, Carugate (Mi).