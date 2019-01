Una bella UYBA batte Chieri e prende la rincorsa per la Coppa Italia

Vittoria facile per la Unet E-Work Busto Arsizio che liquida con un secco 3-0 (25-21, 25-15, 25-21) la Reale Mutua Fenera Chieri e può concentrarsi ora sulla Final Four di Coppa Italia in programma nel fine settimane al PalaOlimpia di Verona.

L’unico intoppo della serata arriva nel prepartita quando Mencarelli deve fare a meno di Samadan che al termine dell’allenamento di rifinitura ha accusato un problema alla schiena: ora tutto lo staff spera di riuscire a recuperare la croata per l’importante appuntamento del fine settimana.

In campo il top scorer della serata è Grobelna che segna 14 punti (1 ace, 2 muri, 40% positivo) seguita da Gennari (9 punti, 1 ace, 4 muri) e Meijners (9 punti, 2 ace, 1 muro). Le padrone di casa sono scatenate a muro, con ben 16 punti in questo fondamentale (4 di Gennari, 3 rispettivamente di Orro, Bonifacio e Botezat, 2 di Grobelna e 1 di Meijners). Dall’altra parte della rete Silva segna 15 punti (3 muri), seguita da Angelina (11) e dall’azzatese Perinelli (7). Archiviato l’impegno di campionato, testa e cuore sulla Final four di Coppa Italia in programma il 2 e 3 febbraio a Verona, dove le farfalle scenderanno in campo dapprima contro la Igor Gorgonzola Novara per provare a conquistare un posto per la finalissima.

LA PARTITA

Mencarelli schiera Orro in regia, Grobelna opposto, Bonifacio e Botezat al centro, Gennari e Meijners in attacco, Leonardi libero. Il primo set si apre con il vantaggio delle padrone di casa per 6-2 (time out per la panchina di Chieri). Al rientro in campo le piemontesi reagiscono e si portano a -1 (7-6) mettendo subito in chiaro di avere intenzione di provare a strappare punti alle bustocche che però restano concentrate al punto giusto. Nel finale l‘attacco di Meijners e l’errore in battuta di Silva chiudono il parziale 25-21.

Il secondo set inizia in sostanziale equilibrio (5-5), poi le padrone di casa provano a scappare (7-5 e time out della panchina di Chieri). Botezat si scatena a muro e blocca molti degli attacchi avversari. Le farfalle volano sul 14-6, e sembrano avere saldamente in mano le redini della partita, anche se le piemontesi non demordono e recuperano parte dello svantaggio (14-10 e time out precauzionale di Mencarelli). Nessuna preoccupazione comunque per le padrone di casa che al rientro in campo chiudono con l’ace di Meijners e l’attacco out di Middleborn (25-15).

Al rientro in campo si inizia con il vantaggio di 7-3 per le padrone di casa. Sull’8-4 fa il suo ingresso in campo anche Herbots che prende il posto di Meijners mentre sull’11-8 spazio anche per Berti, subentrata a Botezat e subito a segno con il suo primo punto. Le padrone di casa mantengono le redini della gara con una certa sicurezza e apparecchiano il gran finale. Il doppio murone biancorosso ai danni di Perinelli e Silva, chiude set e partita (25-21).