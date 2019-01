Bello fino a lunedì ma occhio al ghiaccio

Befana gelata, ma col sole.

Colpa del “dominio anticiclonico” su Atlantico, Mediterraneo ed Europa Occidentale che per quest’ultimo scampolo di feste assicureranno bel tempo ma temperature rigide per via di correnti dai settori settentrionali che raggiungono la regione Padano-Alpina.

Questo secondo il Centro Geofisico Prealpino che ha fotografato la situazione meteo sulla Lombardia.

Per i prossimi giorni ci aspetteranno quindi giornate dal cielo terso e col termometro sotto zero durante la notte, mentre le massime non si spingeranno mai sopra i 10 gradi.

Così per domani, venerdì 4, e sabato 5, quando è previsto vento in quota.

La tendenza per domenica e lunedì – siamo già al 7 di gennaio – sarà un clima soleggiato e ventoso. Favonio non area pedemontana. Nuvole e vento da Nord sulle creste alpine.