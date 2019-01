“Biancaluna”, dalla Sicilia alla Valceresio

Al Nuovo Teatro di Cuasso al Monte il primo spettacolo dell’anno è dedicato ai bambini: domenica 6 gennaio alle ore 15, la Compagnia Roggero porterà in scena “Biancaluna”.

Si tratta di uno spettacolo teatrale originale, con attori, burattini, marionette e pupazzi realizzati a mano da Giorgio Rizzi e Gabriella Roggero, la fondatrice della compagnia, sul palco per l’occasione assieme a Metello Faganelli.

La storia, tratta da una fiaba popolare siciliana, narra di una principessa, Biancaluna, capricciosa e viziata, e di Arturo, un simpatico sorcetto che vive nella sua baracca fatta di pentole e vecchi rottami. Biancaluna vuole sposarsi ad ogni costo ma è ostacolata dal padre, il Re, che vede questa sua decisione come un ennesimo capriccio. A complicare il tutto ci si mette il Diavolo, perfido e malvagio, pronto a seminare odio in famiglia. Biancaluna quindi si sposerà, ma chi sarà il fortunato marito?

Uno spettacolo che unisce innovazione e tradizione, dove l’uso di diverse tecniche di animazione (pupazzi, burattini “a guanto” e marionette “bunraku”) ed un susseguirsi di colpi di scena arricchiscono la narrazione e ne aumentano la forza evocativa tipica delle fiabe antiche che, con i loro simbolismi, sono un riferimento indispensabile per la crescita di ognuno.

L’evento è adatto ai bambini dai 4 anni di età.

Il Nuovo Teatro di Cuasso al Monte è in via Roma 8.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 347 4312170 – 347 8561561 oppure prolococuasso@gmail.com.