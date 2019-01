Caronnese, il 2019 parte da Pontisola

Il 2018 della Caronnese si è chiuso con la sconfitta nel big match di Como e un terzo posto condiviso con la Pro Sesto. Un risultato comunque ottimo per i rossoblu, che in classifica sono alle spalle solo di due corazzate come Mantova e Como.

L’obiettivo per il 2019 sarà quello di ripetere il cammino compiuto nel girone di andata, che garantirebbe a Corno e compagni l’accesso ai playoff.

Primo impegno di questo nuovo anno solare sarà subito molto insidioso: la Caronnese (domenica 6 gennaio ore 14.30) sarà ospite del Pontisola, su un campo sempre ostico.

Oltre alle difficoltà legate all’avversario, mister Achille Mazzoleni dovrà fare i conti con le tante assenze, che costringerà l’allenatore a fare scelte obbligate e ad avere una panchina piena di giovani.