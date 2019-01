Cenere del camino smaltita ancora calda, si innesca un incendio

Un incendio ha animato le prime ore del mattino a Duno. È successo in un bosco dove, intorno alle 6.45 è scattato l’allarme. Sul posto sono state così inviati i vigili del fuoco, le squadre antincendio di Duno e della Valcuvia e i Carabinieri Forestali (foto Gianni Beltrami).

Fortunatamente le squadre hanno avuto rapidamente ragione del fuoco e alla fine l’incendio è stato circoscritto e spento. Secondo i primi calcoli interessati dalle fiamme sono stati 150 metri quadri di bosco.

La causa di questo incendio sembra sia stata accidentale e causata dallo smaltimento di cenere ancora calda. Proprio per questo è bene ricordare che dal 2 gennaio la protezione civile regionale ha attivato il “periodo ad alto rischio di incendio boschivo”. Vige pertanto il divieto assoluto di accendere fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio. Scattano pertanto, per i trasgressori, le sanzioni previste dalla legge.