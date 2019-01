Chiude la mostra dei presepi: “Un peccato doverli smontare”

La Pro Loco di Fagnano Olona e l’Assessorato alla Cultura del Comune hanno realizzato, in continuazione con la mostra sul bustocco artista del 1700 Biagio Bellotti, una bellissima esposizione di “Presepi artistici“ presso la Sala del Camino. Il Castello Visconteo si presta fortemente a queste iniziative, e anche stavolta la Pro loco ha fatto centro. Aperta ininterrottamente tra le due mostre dalla festa dell’Immacolata Concezione, la Sala del Camino ha ospitato la sovrapposizione degli artisti in maniera molto elegante.

I pannelli dei gioielli nascosti nella chiesa dedicata proprio all’Immacolata Concezione nel rione cittadino del Castellazzo, posto ricco e importantissimo per la storia locale sulle pareti, e invece sui tavoli in bella mostra i presepi realizzati a mano dal fagnanese Giovanni Galli, e dai signori Franco Galli e Sergio Rossi di Gallarate. Non erano tantissimi, ma molto preziosi perchè bastava guardarli per rendersi conto della pregevole fattura e della ricchezza di particolari che hanno guidato le esperte mani nel realizzare questi capolavori. Capolavori a dir poco, totalmente ideati e costruiti a mano dai tre artisti, realizzati nel corso degli anni con grande dedizione e impegno.

Manufatti di varie forme e dimensioni, creati con materiali tradizionali e originali, gli splendidi presepi sono stati messi a disposizione per la mostra allestita anche quest’anno dalla Pro Loco nella sua sede al Castello Visconteo. Basti pensare che per costruire quello ben posizionato sotto il grande e antico camino della sala, i due gallaratesi hanno impiegato oltre un anno di tempo e oggi ammirandolo se ne capisce il motivo: panni stesi, gabbietta con il coniglio, scopa di saggina sull’uscio, il lavatoio con l’asse di legno, illuminazione nelle case, la ruota del mulino che gira, la pizza nel forno e il pane invece appena tolto e appoggiato sul tavolo sono alcuni tra i dettagli precisissimi che li rendono davvero abitati, reali e vivi.

Come dice la Presidente Armida Macchi Porta «è una grande soddisfazione poter esporre queste opere d’arte ed anzi è un peccato doverla smontare. Purtroppo è terminato il periodo natalizio, ma i nostri volontari sono già al lavoro. Diamo appuntamento a tutti per la Festa dei Nonni e la giornata del tesseramento annuale Pro Loco il prossimo 7 febbraio per il pranzo nel salone dell’oratorio San Stanislao in via Zara». Un’altra giornata in allegria e in buona compagnia all’insegna della condivisione e dello stare insieme, essendo un evento aperto a tutti, senza prenotazione.