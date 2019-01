Ciclista investito, arriva l’elisoccorso

Un ciclista è rimasto ferito a causa di un incidente avvenuto a Verghera, una frazione di Samarate.

È successo poco prima delle 18 in via Nino Locarno, all’altezza della Ubi Banca. Ferita una persona di 30 anni che, inizialmente, sembra essere in gravi condizioni.

Proprio per questo in posto sono state mandate due ambulanze mentre da Como si è alzato l’elicottero, atterrato in un prato poco lontano (foto Marco Bianchi). Fortunatamente però le condizioni sono apparse meno gravi del previsto e quindi il trasporto fino all’ospedale di Gallarate è avvenuto in ambulanza.