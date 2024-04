Dopo la strage di Samarate Nicolò Maja tornerà in volo, appuntamento al campo d’aviazione di Venegono

Il 3 maggio alle 16.00, un evento significativo a Venegono Inferiore: un volo aereo di perlustrazione sarà effettuato, a partire dalla pista del piccolo aeroporto, su richiesta di Nicolò Maja di Samarate, unico superstite di una tragedia familiare che ha scosso l’intera nazione.

La storia di Nicolò è tristemente nota: è l’unico sopravvissuto di un atto di violenza inimmaginabile, in cui ha perso la madre e la sorella, brutalmente uccise dal padre. Nicolò stesso fu gravemente ferito nell’incidente: ora, superando le avversità con un coraggio che ispira profondamente, sta lentamente ricostruendo la sua vita, supportato dall’affetto dei nonni materni e di un’intera comunità che si è stretta attorno a lui con amore e sostegno.

La richiesta per il volo aereo, che per Nicolò rappresenta la libertà, che ha catalizzato l’attenzione e la partecipazione di numerosi membri della comunità. Tra questi, figura Pietro Zanzi, presidente dell’Aero Club Varese, che piloterà personalmente il piccolo aereo. Ci saranno anche Luca Iacoianni e Marco Limbiati di Sesto Calende, Enrico Puricelli, sindaco di Samarate, e il giornalista Matteo Bertolli.

L’evento non è solo un volo di perlustrazione; rappresenta un messaggio di resilienza e speranza. La comunità locale, inclusi molti studenti e giovani, è invitata a radunarsi presso la pista il 3 maggio per mostrare il loro sostegno e affetto nei confronti di Nicolò e dei suoi nonni. Sarà un’occasione per dimostrare che anche nei momenti più bui, l’umanità può brillare con gesti di compassione e unità.

In conclusione, il volo del 3 maggio sarà molto più di un semplice evento aeronautico; sarà una manifestazione palpabile del potere della comunità di elevare gli spiriti, sostenere chi è caduto e guardare insieme verso un futuro di possibilità e speranza. Nicolò non è solo in questo viaggio – la sua storia e la sua resilienza continuano a ispirare e unire tutti coloro che lo circondano.