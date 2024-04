Il 25 aprile a San Macario, Verghera e Samarate

In occasione del 79° Anniversario della Liberazione la Città di Samarate torna a proporre alla cittadinanza un programma che coinvolge San Macario, Verghera e Samarate.

Il programma concordato con l’ A.N.P.I., le Associazioni Combattentistiche e d’Arma prevede la partecipazione del Corpo Musicale “La Filarmonica”, della “Banda Cittadina”, della Corale “G. Verdi”, dei volontari di Protezione Civile Samarate, di alunni e docenti dell’Istituto comprensivo di Samarate.

Primo appuntamento a San Macario alle ore 8.30 per la deposizione di fiori al Parco Italiani Giusti tra le Nazioni.

Segue, alle ore 9.00 il Raduno in Via Indipendenza alla Scuola Primaria di Verghera e Corteo al Cimitero della frazione per rendere omaggio ai Caduti con l’intervento di alunni e docenti della Scuola Primaria “E. De Amicis”.

A Samarate alle ore 10.00 è prevista la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa della SS. Trinità in suffragio dei Caduti Partigiani e di Tutti i Caduti per la Patria; al termine, alle ore 10.30 il raduno in Piazza Italia, poi il corteo si dirigerà alla Lapide del Comandante Mauri presso Villa Montevecchio e quindi al Cimitero per l’ omaggio ai Caduti e Commemorazione ufficiale con l’intervento del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, del Rappresentante di Anpi e degli alunni della Scuola Primaria “A. Manzoni”.

In caso di maltempo, la celebrazione ufficiale si terrà nell’atrio del Palazzo Comunale.

Al di fuori della commemorazione ufficiale da segnalare anche un concerto proposto da Anpi e cooperativa di Samarate, info qui.