Samarate in rosa: Sarà Pink raccoglie 20.000€ per la ricerca oncologica

Il 22 settembre scorso si è svolta la terza edizione di Sarà Pink che ha colorato Samarate di rosa. Oltre 2.000 i partecipanti e 20.000€ raccolti a favore di CAOS (Centro Ascolto Operate Al Seno) e della Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS.

L’evento, ormai un punto di riferimento per il sostegno alla ricerca oncologica, ha visto la partecipazione della madrina Ilaria Sirena, del trio I Trentenni, che ha dato il via alla corsa su una vespa rosa.

Un momento particolarmente emozionante è stato offerto da Sara Frazzitta, in carrozzina dalla nascita, che ha percorso i 10 km grazie al supporto del runner Matteo, diffondendo un messaggio di speranza. All’evento hanno partecipato anche molte autorità locali, come il sindaco Alessandro Ferrazzi e il consigliere regionale Emanuele Monti, oltre a figure di spicco nel campo della ricerca oncologica, come il professor Paolo Bossi e Adele Patrini, presidente di CAOS.

I fondi raccolti sosterranno progetti innovativi, tra cui un progetto nazionale sulla biopsia liquida per tumori delle ghiandole salivari, coordinato dal professor Bossi. Grazie a Sarà Pink, nei prossimi mesi verranno attivati sportelli per visite gratuite sul territorio, con la collaborazione di CAOS e Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS.