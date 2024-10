Polizia in via Curtatone, è arrivato il momento dello sgombero

Diversi mezzi della Polizia di Stato e della Polizia Locale sono arrivati intorno alle 5.30 del mattino di oggi, 3 ottobre, in via Curtatone, teatro da due mesi di un braccio di ferro tra il Comune – che intende realizzare una nuova scuola – e manifestanti che si sono mobilitati contro l’opera e chiedono di non sacrificare il bosco.

Galleria fotografica Lo sgombero in via Curtatone 4 di 6

All’interno dell’area che è stata cinturata dalla polizia si trovavano alle sei del mattino una decina di manifestanti, mentre altri si sono raccolti prima del blocco d’ingresso della zona.

Intorno alle 6.30 alcuni manifestanti sono stati portati fuori dal bosco dagli agenti in tenuta da ordine pubblico. Dalla zona del bosco si sentivano invece cori di altri manifestanti.

La Polizia si è anche schierata con gli scudi dal lato verso il quartiere di Cascinetta (il tratto di via con il bosco non ha traverse laterali, quindi viene isolato alle due estremità)

Le persone sgomberate si trovavano ai margini del bosco, ma c’erano anche alcuni manifestanti che sono dentro al bosco.

Verso le 7.20 è arrivato anche un elicottero a controllare dall’alto. All’esterno dell’area cinturata si trovano una quindicina di manifestanti, all’interno potrebbero essere una mezza dozzina.

Alle 8.40 inizia il taglio del bosco di via Curtatone

All’interno del bosco si trovano alcuni dei manifestanti sugli alberi, che hanno inviato agli altri all’esterno i video che mostrano il taglio del bosco ripreso dall’alto.

I ragazzi sugli alberi hanno urlato che le piante sono legate anche le une alle altre, cosicché il taglio di una può costituire pericolo per chi è sulle piattaforme tra i rami.

Un braccio di ferro di due mesi

A inizio settembre c’era stata una mediazione coordinata dalle Prefettura, che aveva momentaneamente “congelato” la situazione, con l’accordo su un periodo di monitoraggio faunistico per accertare la presenza di animali nel bosco.

In seguito i manifestanti avevano annunciato di voler proseguire comunque a oltranza nel presidio del bosco, mentre dal canto suo l’amministrazione aveva ribadito l’intenzione di proseguire con l’opera (polo scolastico unico che riunirebbe quattro scuole, due dell’infanzia e due primarie) per rispettare le scadenze dei fondi europei erogati da Regione.