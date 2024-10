Al bar di Cajello il confronto tra il sindaco e i manifestanti durante lo sgombero di via Curtatone

Mentre era in corso lo sgombero del bosco di via Curtatone c’è stato anche un animato (anche se in linea generale civile) confronto tra il sindaco Andrea Cassani e un gruppo di manifestanti.

Il sindaco aveva in programma alla pasticceria Aurora la tappa di Cajello del suo tour dei quartieri. Bevuto il caffè il sindaco è stato subito affrontato da un gruppetto di manifestanti che si erano trasferiti da via Curtatone e che hanno nuovamente contestato il progetto del polo unico scolastico, definito una scuola ghetto rispetto ai quattro edifici che va a sostituire.

Cassani di suo ha replicato contestando che i contrari al progetto non abbiano mai fatto atti o ricorsi per fermarlo, ribadendo come lo stesso progetto sia passato anche in consiglio comunale (manifestanti comunque contestano duramente anche l’opposizione gallaratese, considerato troppo morbida sul tema).

Dopo un primissimo momento, il confronto si è trasferito all’esterno del locale dopo le proteste dei titolari che non immaginavano che si potesse accendere lo scontro tra pasticcini e caffè. All’esterno si è accostata anche una cittadina del quartiere difendendo le ragioni del nuovo polo scolastico in sostituzione degli edifici esistenti.

Il confronto in ogni caso è stato animato ma aldilà di qualche intemperanza anche relativamente pacato, di fronte alle riprese dei giornalisti. Manifestanti poi sono ritornati a presidiare via Curtatone dal lato di Cascinetta.