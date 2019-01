Coltellate al collo: un arresto per tentato omicidio

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che ieri, sabato 5 gennaio poco prima delle 15.45 in via della Pace a Locarno, vi è stato un accoltellamento. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, nel corso di un alterco, un 32enne cittadino dominicano residente del Locarnese è stato ferito al collo da un 40enne cittadino cubano residente nella regione.

La vittima si è immediatamente presentata presso la Gendarmeria di Locarno, sita in prossimità dei fatti, per chiedere soccorso e denunciare i fatti permettendo così di fermare e arrestare l’autore che si trovava poco distante. Il 32enne ha riportato una ferita al collo che ha necessitato alcuni punti di sutura.

L’ipotesi di reato nei confronti del 40enne è di tentato omicidio.

subordinatamente tentate lesioni gravi.

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico capo Arturo Garzoni.