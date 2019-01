Concerto dell’Epifania per sostenere la Cls

Sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Cls (Cooperativa Lavoro e Solidarietà) Onlus il ricavato del “concerto dell’Epifania” in programma sabato 5 gennaio alle 21 al teatro Giuditta Pasta di Saronno in via Primo Maggio.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale “Sicilia a Saronno” con il patrocinio del Comune di Saronno, è arrivato alla sua ottava edizione. L’idea è nata dalla volontà del sodalizio di creare un appuntamento culturale che chiudesse il calendario delle feste “una sorta del concerto di Vienna per la ricorrenza del Capodanno”.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra Amadeus diretta dal maestro Marco Raimondi. A fine serata ci sarà un rinfresco nella sala Nevera, offerto dall’Associazione Culturale Sicilia a Saronno.

La prevendita dei biglietti è disponibile alla biglietteria del teatro sabato dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 14 alle 18 oppure dall’edicola Marco in corso Italia alla libreria Mondatori di via Portici.