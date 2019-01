Ecco alcuni consigli necessari per sopravvivere a quest’inverno senza perdere il proprio stile

Ogni volta che pensiamo all’arrivo dell’inverno potremmo essere vicini a un “attacco di panico” perché ci avviciniamo alla stagione piú difficile dell’anno, dove appunto, per proteggerci dal freddo, dal vento e dalla pioggia abbiamo bisogno di coprirci bene con i giusti vestiti e disporre di alcuni elementi essenziali per poter sopravvivere all’inverno. Specialmente in alcune città fredde dove le temperature scendono fino a meno 0 gradi e oltre! Ma niente paura…!

Le tendenze autunno inverno 2019 sorprendono ancora una volta con alcuni capi “sciccosi” in grado di proteggerci dal freddo mantenendo però classe e stile. Non solo l’abbigliamento è importante ma anche alcuni accessori, tipo cuffie e sciarpe oversize per poter eliminare ogni minuscola possibilità di raffreddarci.

Accessori dunque non solo sono utili per stare comodi e caldi in qualsiasi momento della giornata, ma anche trendy per combattere questo inverno a volte cosí freddo.

Oltre ai due accessori menzionati nel secondo paragrafo, che risultano essere fondamentali per la nostra salute fisica ma anche per rimanere alla moda, troviamo anche un altro accessorio immancabile nel nostro guardaroba e nei nostri outfits durante questa stagione: parliamo dei guanti, i quali proteggono le nostre mani dal freddo restando così in perfetto stato e mai screpolate.

Tra le passerelle delle ultime sfilate a Milano infatti abbiamo potuto assistere a una delle tendenze di questo inverno ormai inoltrato: indossare guanti monocolore, bianco e nero, in pelle e non, che data la loro caratteristica del monocromatico sono in grado di sposarsi al meglio allo stile di ognuno di noi senza creare nessuna difficoltá quando dobbiamo abbinarli con i nostri outfits che andremo a indossare per la giusta occasione, sia essa una semplice giornata in ufficio o un evento particolare.

Tra alcuni dei capi d’abbigliamento che sono d’obbligo durante questa stagione troviamo:

il piumino oversize che si caratterizza per le sue linee ampie e confortevoli e per essere in grado di generare aria calda che ci protegge dall’ambiente esterno.

giacche vestito Un altro must have di questo inverno,particolari per le loro lunghezze fino alle ginocchia in grado di ripararci dal freddo.

Stivali overknee, che ritornano di moda e sono un modo per avere piedi e gambe sempre protetti e all’asciutto nelle giornate piovose. Possono essere abbinati a jeans skinny oppure indossati con gonne alte o abiti eleganti. Gli stivali che saranno sempre vostri grandi alleati, nonché must have di questo momento, saranno quelli in plastica in vernice o in pelle.

maglioncini e maglie a maniche lunghe che potremmo indossare durante i nostri giorni, la lana, il cotone e il cachemire sono alcuni dei tessuti che più riescono a tenerci al caldo.

Un altro capo che torna nel mirino di molti stilisti di moda è l’antipioggia che si divide tra cappe, parka e cerate in diversi colori per accontentare tutti i gusti.

Insomma, l’obiettivo di questo inverno sará dunque restare al caldo anche nelle giornate più gelide rimanendo costantemente alla moda e aggiornati sulle ultime tendenze.