Controllate 80 auto attorno al bosco dello spaccio

I carabinieri della Stazione di Gorla Minore, nel pomeriggio di sabato, con il supporto di alcune pattuglie fornite dalla Compagnia di Saronno, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona boschiva denominata “Rugareto”. Solo qualche giorno prima una ragazza di 31 anni era stata trovata senza vita in seguito ad un’overdose.

Durante l’attività, in cui sono state impiegate sei pattuglie, i militari hanno identificato circa 80 soggetti in transito per le vie circostanti la boscaglia. Numerosi i posti di controllo in cui è stato intimato l’alt a molti veicoli, ispezionati all’interno dagli operatori, non risparmiando perquisizioni personali e veicolari laddove ritenuto opportuno.

Al termine dell’attività, nel complesso, sei persone sono state segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti poiché assuntori, in quanto trovate in possesso di esigue dosi di hashish ed eroina. Uno straniero è stato deferito poiché irregolare. Allo stesso è stato rinvenuto addosso un coltello di genere proibito, la cui lama era lunga 13 cm. L’arma è stata sequestrata e ovviamente l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica.